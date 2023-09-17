Белый дом изменил слова Байдена, чтобы «не обидеть» ветеранов и африканцев

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Обычно в стенограммах американского президента оставляют даже междометия, но не в этот раз.

Президенту США Джо Байдену с трудом удалось избежать очередного скандала. Выступление с участием политического лидера едва не закончилось грандиозным конфузом: спасать ситуацию пришлось сотрудникам Белого дома.

На официальном мероприятии в Мэриленде президент США Джо Байден «записал» африканцев, латиноамериканцев и ветеранов в рабочие без среднего образования, заявив, что отсутствие диплома мешает им зарабатывать, сообщает Daily Mail.

Как только эти слова появились в стенограмме, некоторые зарубежные СМИ тут же их перепечатали. Работникам Белого дома пришлось экстренно менять формулировку и использовать союз, хотя обычно в расшифровке сохраняют даже междометия.

«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», — заявил Байден.

После редактуры фраза стала звучать так: «особенно среди афроамериканцев и латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, и рабочих без дипломов средней школы».

80-летний Джо Байден уже давно известен своими оговорками и странными поступками. Причиной своего поведения президент называет проблемы с памятью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден впервые признал себя марионеткой.