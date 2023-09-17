Ушла эпоха: Басков оставил прощальное послание после смерти Добронравова

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Самого известного поэта-песенника не стало после затяжной болезни.

Внезапная смерть поэта-песенника и супруга Александры Пахмутовой Николая Добронравова стала громом среди ясного неба для коллег-артистов. В свое время автор текстов и стихов успех поработать с десятками звезд советской и российской эстрады.

Одним из тех, кого потеря затронула лично, стал народный артист РФ Николай Басков. Неоднократно признававшийся в любви к классике и лично творчеству Добронравова артист оставил в Telegram трогательное прощальное послание, в котором сознался — утрата автора-песенника стала болезненным ударом для всей культуры.

Вместе с общественным деятелем ушла эпоха. Единственное, что осталось — тексты, которые Добронравов писал на века.

«Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова. Третий куплет великой песни был всегда для меня „послесловием“. Драматургически и просто логически — здесь и эмоция, и литературное завершение… Немного грустное… Нас по-прежнему ждут московские метели, но увы, без Добронравова… Хотя такие люди с нами навсегда», — грустно подчеркнул он.

В довершение импровизированного письма Басков процитировал те самые строки, ставшие самыми известными в творчестве Добронравова.

«И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде…», — написал он.

Ранее в соцсетях память супруга Пахмутовой уже почтили Стас Садальский, Дмитрий Губерниев и другие.

До этого 5-tv.ru писал, какие песни в российской культуре на стихи Николая Добронравова считаются лучшими.