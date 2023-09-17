«Политика слабаков»: Шольц на G20 показал свое истинное лицо

Фото: Reuters / ANUSHREE FADNAVIS

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Непопулярные решения канцлера ФРГ вызывают все больше недоумения у сограждан.

Отказ канцлера Германии Олафа Шольца пожать руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» в Индии подчеркнул его слабость. Таким мнением поделился обозреватель немецкой газеты Focus Ульрих Райтц.

По словам журналиста, демонстративно предвзятое отношение Шольца к российскому дипломату в очередной раз выдало неуверенность немецкого премьер-министра в заранее выбранном курсе. Райтц предположил, что столь неоднозначной выходкой Шольц пытался выставить Россию не в лучшем свете, но вместо этого опростоволосился сам.

«Это попытка, так сказать, продемонстрировать, что россияне изолированы. Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать», — подчеркнул обозреватель.

Попытки дискредитировать Россию на мировой арене ни к чему не приведут, продолжает немецкий обозреватель. По словам Райтца, только за последнее время Путин укрепил отношения с рядом стран, входящих в БРИКС, и это только одно из позитивных изменений, играющих РФ на руку.

«Таким образом, я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты, и на самом деле это не внешняя политика, а внутренняя политика», — подытожил журналист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова пристыдила Олафа Шольца за лозунг нацистов.