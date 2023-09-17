Новый расовый скандал? Байден назвал афроамериканцев необразованными

DM: в Белом доме изменили стенограмму речи Байдена про рабочих в США

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Оговорка по Фрейду или суровая реальность США?

Белый дом изменил стенограмму речи Джо Байдена, произнесенной в Мэриленде. Такой новостью поделилось издание Daily Mail.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) похвалился созданием 13 миллионов рабочих мест, а также тем, что заставил крупные корпорации платить справедливую долю налогов. Вместе с тем он отметил, что национальные меньшинства и ветераны зачастую необразованны.

«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я сосредотачивался на этом всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканцев и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», — заявил Байден.

Сейчас в тексте значится, что «безработица сократилась среди афроамериканцев и латиноамериканских рабочих и ветеранов, а также рабочих без дипломов средней школы». Как на это отреагировали его сторонники, пока информации нет.

Как Байден-младший стал разменной монетой в кампании по свержению президента

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом высказывании Дональда Трампа. Экс-президент США заявил, что страной управляют тираны и фашисты.