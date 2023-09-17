Конец нации? Украинцы находятся под угрозой исчезновения

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Государство скрывает все актуальные данные.

Киев вынужден скрывать настоящие данные о численности населения страны. Таким заявлением поделился главный аналитик МИД Японии профессор университета Досися Масару Сато, передает Nihon Keizai.

По словам специалиста, украинцы как народ могут полностью исчезнуть. В качестве доказательства он приводит единственную проводившуюся в 2001 году перепись населения. Тогда на территории страны проживало 47 миллионов человек. Это на восемь миллионов меньше, чем в 1991 году. А по данным июньского отчета Украинского института, эта цифра и вовсе сократилась до 29 миллионов. Именно поэтому в стране заканчиваются мужчины призывного возраста.

«Сколько раз на Украине проводилась перепись населения после обретения независимости? Только один раз — в 2001 году. Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна», — отметил специалист.

Сато добавил, что сейчас на Украине коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7. Также он указал на другую масштабную проблему. Мужчины вынуждены массово давать взятки, чтобы избежать отправки на фронт.

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