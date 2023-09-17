Передадут Киеву? Польша проведет учения с новыми танками K2 у границы с РФ

Польша проведет учения с использованием различной техники у границы с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

Читайте нас в: Дзен Новости

Неужели Варшава намерена запугать Москву?

Польша намерена провести учения под названием «Осенний огонь» у границы с Россией. Обкатка новых танков K2, купленных у Южной Кореи, должна пройти в ближайшее воскресенье, сообщает сайт польского правительства.

Кроме них польская армия задействует 70 единиц различной техники, среди которой самолеты, реактивные системы залпового огня (РСЗО), беспилотные летательные аппараты (БПЛА), танки и даже роботы. Также вымышленном поле битвы появятся тысячи солдат, которые будут отрабатывать различные маневры и удары. Учения пройдут на полигоне в Бемово-Писке в 80 километрах от границы с Калининградской областью.

«Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя», — сообщили в правительстве.

В Польше поразились объемам производства снарядов в России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году пройдут очередные учения НАТО. Они станут крупнейшими со времен холодной войны.