«Так делали в американской политике всегда»: кому выгодно «устранить» президента США

Против американского президента ополчились даже однопартийцы. Но комы выгодно «топить» главу государства?

Похоже, дни Байдена сочтены. Имеется в виду — политические. За эту неделю на действующего американского президента свалилось столько «неприятностей», что не видно перспектив, как он из них выберется. Прежде всего: в Сенате США началась подготовка к импичменту. Пока идет парламентское расследование, но и это — редкая процедура, которую испытывали на себе с дюжину американских президентов: Никсон — с уотергейтским скандалом — тогда дело дошло до отставки, Билл Клинтон с Моникой Левински — там дело «подчистили».

Повод для импичмента Байдену — махинации его сына, покровительство и ложь почти под присягой отца. Но Хантер может и сам сесть на 25 лет из-за обвинений в незаконном приобретении оружия и неуплате налогов. Но и это еще полбеды, самое главное — в прессе каждый день появляются все новые и новые опросы, где подавляющее большинство американцев заявляет, что Джо Байден слишком стар, чтобы идти на новый срок. Ему уже 80. И хотя пресс-секретарь белого дома пытается убедить что 80 лет — это новые 40, и рукопожатие крепкое, но американцы считают иначе.

Слишком старый — говорят исследования Associated Press, The New York Times, интернет-гиганта Yahoo!. Цифры немного разнятся, но две трети опрошенных всякий раз повторяют эти два слова. И ведь это все — лояльная демократам пресса. То есть, уже свои сливают.

И как приговор — программная статья самого авторитетного политического обозревателя Дэвида Петреуса в самом авторитетном политическом издании The Washington Post «Байден не должен снова баллотироваться».

Символично, что на этой неделе президент Байден вернулся из двухдневного вояжа во Вьетнам, где переговоры проходили перед статуей Хо Ши Мина — первого президента демократической республики Вьетнам, основателя государства. Легендарный «дедушка Хо», как его многие называют, ушел из жизни в 79 лет. Умер от старости.

А дедушка Джо в свои 80 планирует еще шесть лет оставаться у власти. Но судя по всему, ему этого сделать не дадут. Угроза импичментом — это довольно прозрачный намек, уверен корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

«Сегодня я поручаю нашему комитету Палаты представителей начать официальное расследование по импичменту президенту Джо Байдену», — заявил спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.

Тот случай, когда можно смело сказать — дождались! Больше чем половина населения Штатов. Антирейтинг Байдена уже давно за 50%.

«Когда он впервые стал сенатором, его зарплата составляла 40 000 долларов в год, я проверил. Откуда у этого человека взялось два особняка? Как он их оплачивал? Как он умудрялся все это содержать? Откуда у его сына, у его брата, у его сестры — откуда у всех этих людей такие огромные деньги?» — заявляет финансовый аналитик Чарльз Ортел.

В отношении Байдена все чаще звучит термин — «культура коррупции». Это значит — законы напрямую он не нарушал. Но «желтых карточек» набрал полные карманы.

«Основная претензия республиканцев в том, что Байден и его сынок натворили много дел. Они настоящие коррупционеры, неспособные на честную игру», — заметил профессор политологии Нью-Йоркского университета Майкл Ректенвальд.

Главный скелет в шкафу Байдена — его сын от первого брака — Хантер. Трудный ребенок американского истеблишмента. Любитель алкоголя, наркотиков и платных женщин. При этом — подозрительно успешный бизнесмен. Еще бы — с такой-то фамилией. И вот тут-то главная претензия к отцу: а не хлопотал ли часом папа за сына? Джо публично заявил, что нет. И прокололся. Очевидная ложь сейчас и есть основа импичмента.

«Казино „Палмс“. Из пентхауса этого здания открывается прекрасный вид на ночной Лас-Вегас, которым можно любоваться, лежа в огромном джакузи. Именно этим и занимался Байден младший вовремя очередного загула. Там он и очнулся после наркотического угара. Утром выяснилось, что он потерял один из своих ноутбуков с компроматом на себя самого, а заодно и на отца — Джо Байдена», — сообщает из того самого казино корреспондент «Известий».

Переписки с партнерами, которые были в компьютере, оказались доступны третьим лицам. Тогда все демократические СМИ Америки в унисон переключали фокус внимания общественности с содержания ноутбука на мифических русских, которые его якобы похитили…

А там на жестком диске — доказательства причастности семьи Байдена к многочисленным иностранным коррупционным схемам. Как утверждают адвокаты Байдена — предполагаемым. Доподлинно известно, что речь идет про Украину, компанию Burisma, и собственноручное давление тогда вице-президента Байдена на всех, кого можно в Киеве. Все ради семьи.

«Деньги, большие очень деньги миллион долларов перечислялись Хантеру Байдену, якобы за то, что он вносил какой-то вклад в работу этой компании Burisma. Хотя на самом деле никакого вклада не было. И эти деньги по сути дела по сути дела предназначались для того, чтобы обеспечить благоприятные отношения Байдена к стране, к Украине. Даже не к Украине, а к ее руководству — непосредственно Порошенко», — сообщил премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

С кем-то Джо поговорил по телефону, с кем-то поужинал, а на счетах Хантера после таких разговоров и встреч — миллионы долларов.

«Хантер Байден, как мы знаем, воспользовался положением своего отца, чтобы продвинуться вперед. В этом нет ничего нового, люди так делали в американской политике всегда», — заметил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Удивительное совпадение, но буквально через два дня после начала процедуры импичмента отцу сыну предъявляют обвинение в незаконном хранении оружия. А это тянет на 25 лет лишения свободы.

Но Джо Байден невозмутим как-всегда. Как будто что-то знает… Его обвиняют в коррупции, в стране заоблачная инфляция, госдолг впервые в истории США превысил 31 триллион долларов.

«Мы не только смогли восстановить рабочие места, потерянные во время пандемии, но и добавили миллионы новых. У нас сейчас рекордно низкая безработица. Особенно — и для меня это всегда было приоритетом — среди афроамериканцев, испаноговорящих и ветеранов, то есть среди тех, кто не смог закончить школу», — заявляет с трибуны американский лидер.

А вот и советники Белого дома по экономике. Объясняют гражданам, которые по мнению их президента, недостаточно умны, что они все не так поняли. Зарплаты растут, в реальном выражении.

«Покупательная способность вашей зарплаты растет», — утверждает главный экономический советник Белого дома Джаред Бернстайн.

На самом деле, цены выросли больше чем на 17%. А вот заработная плата упала на 3% с момента вступления Байдена в должность. Но достаточно ли этого для импичмента?

«Например, Никсон вынужден был покинуть свой пост, потому что его не поддержали однопартийцы. Все импичменты в Америке либо сфабрикованы, либо являются политическим преследованием, либо однопартийцев, либо членов других партий», — уверен бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, политический и экономический обозреватель Пол Робертс.

Сенат в данный момент находится под контролем демократов — соратников Байдена. И проголосовать за его отставку они могут только в одном случае: если за импичментом стоят они же, собираясь избавиться от президента, который все больше теряет чувство реальности.