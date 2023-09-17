Новый импульс. Почему визит Ким Чен Ына в Россию напугал Запад

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Смирнов; 5-tv.ru

Заявления северокорейского лидера на Украине, например, восприняли как угрозу.

Приоритет на весь XXI век был сформулирован и поставлен еще в 2013 году, когда ни о каких санкциях и речи не шло. Сейчас просто все процессы ускоряются.

Существует устойчивый, но ошибочный миф, что разворот России на восток начался после того как Запад ввел против нас санкции.

Все ровно наоборот, благодаря тому, что мы начали заранее развивать «восточный фланг» дипломатии и торговли, России удалось выстоять в этом противостоянии с Западом. Если кто не помнит, в 2012 году во Владивостоке принимали форум АТЭС, ради которого город преобразили. В том же году было создано Министерство по развитию Дальнего Востока, начались программы для региона, которые сейчас дают ощутимые результаты.

На этом направлении у России практически нет врагов, за исключением Японии. Напротив, там в основном страны, с которыми Россия никогда не воевала, одна из них — Корея. Непосредственно с нами граничит КНДР. Основатель республики Ким Ер Сен жил в Советском союзе, был офицером Красной Армии. И он и его сын и вот теперь внук периодически приезжают в Россию. Но визит Ким Чен Ына на этой неделе и его искренний интерес космодромом, ракетами и спутниками, на Западе, прежде всего в США, вызвал бурную реакцию. А чего вдруг? Испугались чего? Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов расскажет.

Несмотря на то, что ни одного западного журналиста на этой встрече не было, она оказалась в центре внимания всех мировых СМИ. И это репортажи о якобы изолированных странах

Журналистам заокеанских медиа оставалось только гадать о содержании переговоров. Даже состав № 1 товарища Ким Чен Ына они называли почему-то «мистическим». Хотя он более чем реальный.

Вот на кадрах он подходит к железнодорожной станции космодрома Восточный. Рядом с поездом бегут двое. Дверь товарищу Ким Чен Ыну открыла родная сестра — Ким Е Джон.

Он спустился по деревянной лестнице и сразу же отправился на встречу с Владимиром Путиным. И поприветствовал его на русском языке.

У маленькой страны, в три раза меньшей по площади, чем Амурская область, где расположен космодром Восточный, судя по всему, большие планы на развитие своих ракетных программ. В цеху сборки северокорейскому лидеру показали полноразмерный макет новой ракеты «Ангара-5». Ким Чен Ын к ужасу западных комментаторов вникал во все детали.

Вот Ким Чен Ын оставляет отзыв в книге для почетных гостей. До него делились своими впечатлениями о космодроме Восточный, оставляли пожелания Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Северокорейский лидер коротко написал: «Покорители Космоса. Слава России будет процветать».

Особенность комплекса в его универсальности. С него можно будет запускать семейства ракеты «Ангара», имеющие в составе как автоматические аппараты, так и пилотируемые корабли.

В то время пока лидеры осматривали инфраструктуру космодрома Восточный, заканчивались последние приготовления для начала переговоров.

«Нам, конечно же, надо поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе», — отметил в начале встречи Путин.

«Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета. Мы поддерживаем решения президента Путина и готовы вместе бороться с империализмом», — добавил Ким Чен Ын.

Это заявление на Украине восприняли как угрозу. Ким Чин Ына внесли в базу «Миротворца». Хотя как он лично «покусился» на суверенитет и целостность Незалежной — никто не объяснил. Впрочем, Ын судя по всему, очень хотел чтобы эту его мысль хорошо услышали и уяснили. Во время обеда он еще раз акцентировал на этом внимание.

«Уверен, что российская армия и народ одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла», — сделал громкое заявление северокорейский лидер.

Владимир Путин в своем тосте напомнил корейскую пословицу — одежда хороша новая, а друг старый. Эта мудрость характеризует отношения двух стран сейчас, и после переговоров у них появился новый импульс.

«Это и транспортное сообщение, это логистика, имеется в виду и железная дорога, и автомобильная дорога, имеется в виду возобновление работы морского порта, где можно сделать очень хороший логистический треугольник. Железная дорога, порт, потом автомобильная дорога на Китай. Здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно в целом. Мы говорили о развитии сельского хозяйства», — рассказал Путин.

Переговоры и с делегациями, и с глазу на глаз длились пять часов.

После Ким Чин Ын отправился в Комсомольск-на-Амуре, на авиазавод имени Гагарина и производственный центр «Яковлев». Сейчас там идут испытания импортозамещенного «Суперджета». Северокорейскому лидеру показали и его и Су-35. Последний точно произвел впечатление.

Уже во Владивостоке Ким Чин Ыну показали бомбардировщики и истребители, а также фрегат «Маршал Шапошников». Как и везде, его интересовали детали.

Россия вновь показала, что есть только равноправное сотрудничество и взаимные интересы. И наша страна готова работать со всеми, исходя из этих принципов.