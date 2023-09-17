Дайте больше: Украина учит Запад правильному оказанию помощи

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

Читайте нас в: Дзен Новости

Киеву не нравится тенденции, которые появляются в европейском обществе.

Украина выдвинула Западу новые требования касательно военной поддержки. О необходимых мерах помощи написал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в статье «Стратегическая точка перелома», сообщает агентство РИА Новости.

Он подчеркнул, что промедление или отказ в передаче современных образцов вооружения толкает Кремль на продолжение боевых действий. Данилов добавил, что многие иностранные авторитетные издания начали формировать пул тем с антиукраинской повесткой. В частности, СМИ говорят о неспособности ВСУ освободить территории, безграничных ресурсах России, необходимости пойти на различные уступки для скорейшего достижения мира и крахе страны в ближайшие месяцы, а то и недели.

Данилов отметил, что для окончания конфликта Запад должен на законодательном уровне прописать необходимость передачи военной помощи, поставки которой бы не зависели от возможного «изменения в конъюнктуре США и Европы». Также важно «сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы». Как отметил секретарь СНБО, стоит нивелировать так называемую «усталость от войны» и осуществить совместные мероприятия по реализации «формулы мира Зеленского».

«Достаточно сумасшедшие»: в конгрессе США допустили ввод войск на Украину

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Данилов назвал спецоперацию третьей мировой войной. Он подчеркнул, что Украина заслужила членство в НАТО.