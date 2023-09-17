Вперед к победе: кадры работы российской армии на лисичанском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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В поведении украинских военнослужащих наметился психологический перелом. Они все чаще сдаются в плен целыми подразделениями.

В поведении украинских военнослужащих наметился психологический перелом. Они все чаще сдаются в плен целыми подразделениями, уже не редки случаи, когда три-четыре российских штурмовика берут по 10-12 солдат ВСУ. Это объясняется тем, что на фронт Киев бросает наловленных силой мобилизованных, а они не хотят воевать, потому и бегали от военкомов.

Российские войска продолжают держать оборону в местах, где киевские формирования еще по инерции атакуют, и в то же время активно сами поддавливают на других участках фронта, причем на довольно широком фланге от Харьковского направления — там где Синьковка, Петропавлока, Новоегоровка — до Соледарского, где активизировался Торский выступ и идут бои под Белогоровкой. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Лисичанское направление. Поселок Белогоровка. Чтобы расшевелить линию боевого соприкосновения и обнаружить врага, в воздух поднимают коптеры с гранатами. Инициатива переходит в наши руки. К работе подключаются гаубицы Д-30. Укрыться от таких ударов — невозможно. Кадры объективной фиксации. В тени крон деревьев — окопы ВСУ. За ситуацией в воздухе и на переднем крае следят наши разведчики.

Выстрел — на Лисичанском направлении к огневой подошли танкисты отдельного батальона «Август». И вот так, отправляя снаряд за снарядом, они разбирают опорные пункты ВСУ в Белогоровке.