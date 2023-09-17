Кто их спрашивал: на Украине удивлены позицией Польши по зерну

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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С чем Киев сравнил действия Запада?

Киев оказался не готов к позиции Варшавы касательно экспорта зерна. Таким заявлением поделилась Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в эфире одного из украинских телеканалов.

Ситуацию, в которой оказалась страна, политик назвала шантажом и манипуляцией. Стефанишина подчеркнула, что иного пути, кроме Евросоюза, для вывоза зерна у Украины нет.

«Конечно, это для нас очень неожиданно. Такая жесткая риторика польской стороны», — отметила женщина.

Зерно раздора: три страны с полуночи продлевают запрет на ввоз украинских злаков

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский пришел в ярость из-за решения Польши, Словакии и Венгрии продлить запрет на ввоз зерна из Украины. Он призвал западные государства на время боевых действий идти на различные уступки, подчеркнув, что Украина готова дать цивилизованный ответ в случае нарушения права ЕС со стороны партнеров.