При обстреле Шебекино в Белгородской области ранен один человек
Один человек ранен при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Фото: "Шепот Шебекино" / ТАСС
На месте обстрела работают экстренные службы.
При обстреле села Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ был ранен один человек. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Мужчина получил легкие осколочные ранения. Его раны отработали на месте, госпитализация не потребовалась.
Помимо одного пострадавшего, в результат обстрела украинских боевиков была повреждена территория промышленного цеха, а также три машины и три грузовика.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцы убили трех человек в результате атаки на Светлодарск.