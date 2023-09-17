При обстреле Шебекино в Белгородской области ранен один человек

Один человек ранен при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Фото: "Шепот Шебекино" / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте обстрела работают экстренные службы.

При обстреле села Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ был ранен один человек. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил легкие осколочные ранения. Его раны отработали на месте, госпитализация не потребовалась.

Помимо одного пострадавшего, в результат обстрела украинских боевиков была повреждена территория промышленного цеха, а также три машины и три грузовика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцы убили трех человек в результате атаки на Светлодарск.