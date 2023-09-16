В НАТО признали, что запросы Украины превышают возможности альянса

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава комитета альянса пожаловался на то, что поставки тормозятся, а цены растут.

Требования киевского режима по поставкам вооружения и припасов начали превышать возможности НАТО (Организации Североатлантического договора). Об этом сообщил глава военного комитета альянса Роб Бауэр на брифинге в Норвегии.

«Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны. <…> Масштабы и объемы используемой продукции выходят за рамки наших производственных возможностей», — заявил он.

Он отметил, что помощь Киеву нужна и важна, но альянс не должен забывать об обеспечении собственной безопасности и обороны. В данный момент ситуация становится все напряженнее — промышленные мощности отстают, в то время как цены продолжают расти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в НАТО заявили о проведении крупнейших после холодной войны учений в 2024 году.