Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о создании военного союза

Фото: Reuters

Читайте нас в: Дзен Новости

Государства учредили орган коллективной обороны.

Президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита подписал документ о создании военного союза с лидерами Буркина-Фасо и Нигера. Такой новостью он поделился в своем блоге.

«Я подписал сегодня с главами государств Буркина-Фасо и Нигер хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо нашего населения», — написал политик.

Некоторое время назад на территории Нигера Мали и Буркина-Фасо разместили свои самолеты. Как лидеры стран, любое вторжение на территорию страны будет считаться объявлением войны.

В США предупредили Францию о последствиях событий в Африке

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел переговоры с президентом переходного периода Мали. Как сообщили в Кремле, лидеры государств обсудили актуальные вопросы. Также глава РФ выразил соболезнования по поводу недавнего теракта на территории африканской страны.