Соседи по комнате: из-за чего развалился брак Хью Джекмана

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

Читайте нас в: Дзен Новости

Пара прожила вместе 27 лет.

Брак Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс начал трещать по швам во время пандемии COVID-19. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на собственного инсайдера.

По словам источника, за последние годы их любовь превратилась в дружбу. Джекман понял, что из отношений ушла страсть, и ее никак не получается вернуть.

«Их брак был погублен пандемией COVID-19. Они всегда будут связаны, всегда будут вместе благодаря тому, что у них общие дети. Но в течение нескольких последних лет их любовь превратилась скорее в дружбу», — отмечают СМИ.

Вместе с тем инсайдер подчеркнул, что у бывших возлюбленных нет каких-либо внутренних конфликтов или неприязни друг к другу. Другой источник отметил, что все друзья и близкие пары знали о случившемся. Также сообщается, что никто из супругов не заводил романов на стороне.

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева объявила о разводе: «Все умерло»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хью Джекман развелся с супругой после 27 лет брака. Знаменитости решили двигаться дальше, но каждый из них в своем положении.