Экс-супруга певицы Кэти Перри обвинили в изнасилованиях

Актера Рассела Брэнда обвинили в изнасилованиях в период с 2006 по 2013 год

Фото: www.globallookpress.com /Jared Milgrim

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Одна из жертв утверждает, что ей было 16 лет, когда Рассел Брэнд вступил с ней в связь.

Бывшего мужа певицы Кэти Перри, британского актера Рассела Брэнда, обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах в период с 2006 по 2013 год. Об этом пишет Sunday Times.

По данным газеты, сразу четыре женщины выдвинули обвинения против Брэнда. Одна из них утверждает, что ей было 16 лет, и она училась в школе, когда познакомилась с актером, гуляя по магазинам в центре Лондона, и вступила с ним в связь. По словам другой женщины, Брэнд изнасиловал ее в своем доме в Лос-Анджелесе, после чего она лечилась в кризисном центре.

Третья жертва утверждает, что актер изнасиловал ее в своем доме в Западном Голливуде после того, как они познакомились в обществе анонимных алкоголиков. По словам четвертой обвинительницы Брэнда, она подверглась физическому и эмоциональному насилию с его стороны.

Еще одна женщина-комик, имя которой не называется, рассказала, как актер «укусил» ее за лицо, когда они выступали вместе в начале 2000-х. Она сравнила его поведение на вечеринках с персонажем фильма «Хищник» 1987 года.

В свою очередь Брэнд записал и опубликовал на YouTube оправдательный ролик. В нем 48-летний актер опроверг выдвинутые против него «очень серьезные уголовные обвинения» и назвал их «перечнем крайне вопиющих и агрессивных нападок».

Актер не стал отрицать, что «был очень, очень распутным» в те времена, о которых идет речь, и в которые он «работал в мейнстриме». Он также отметил, что много писал о своем «беспорядочном поведении» в своих книгах.

При этом он заявил, что категорически не согласен с тяжкими преступлениями, в которых его обвиняют. По словам Брэнда, есть свидетели, чьи показания прямо противоречат выдвинутым против него обвинениям, которые ему кажутся «скоординированной атакой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду культового сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасиловании несколько его подписчиц.