Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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ВСУ терпят серьезное поражение на поле боя.

Североатлантический яльянс может ввести свои регулярные войска на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ в ходе расхваленного контрнаступления. Об этом в эфире YouTube-канала сообщил агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн.

«Украина терпит серьезное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева», — заявил он.

Соединенные Штаты Америки (США) рассматривают еще один вариант попытки спасти украинские войска от окончательного поражения. По словам Макговерна, Вашингтон раздумывает над передачей Киеву дальнобойных ракет ATACMS, чей радиус достигает 300 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский военком случайно раскрыл реальный масштаб потерь ВСУ.