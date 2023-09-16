Береги себя: от каких болезней страдают осенью
Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru
Как часто нужно ставить вакцины и помогут ли препараты от вирусов?
Осенью возрастает риск заражения вирусами и респираторными инфекциями. Всплеск заболеваемости традиционно ожидается в конце ноября — начале декабря.
В этом сезоне россиянам традиционно будут угрожать передающиеся воздушно-капельным путем заболевания. В первую очередь — грипп. Заболеваемость гриппом контролируется при помощи вакцинации — кампания стартовала 11 сентября. Кроме того, болезнь имеет четко очерченное начало заболевания:
- высокая температура;
- мышечные боли;
- сухой нос.
Рост заболеваемости другими ОРВИ обычно предшествует всплеску гриппа и заканчивается позже него. Защититься от инфекции помогут:
- витаминизация
- прогулки
- соблюдение правил личной гигиены и чистота рук
- ношение маски и социальная дистанция
- занятия спортом
Коронавирус также не исчезнет. Специалисты рекомендуют вакцинироваться от ковида тем, кто никогда не болел коронавирусом и не делал прививки.
Наиболее частым осложнением всех перечисленных инфекций является пневмония. В большинстве случаев она обусловлена бактериями, поэтому важно вакцинироваться от пневмококка и гемофильной инфекции.