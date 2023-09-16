Три человека погибли в Светлодарске в ДНР при атаке ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Террористы продолжают обстрел мирных районов, где даже не находятся российские войска.

Украинцы убили трех человек в результате атаки на Светлодарск Донецкой народной республики. Печальную новость сообщил мэр города Максим Козловский.

«На данный момент подтверждена гибель троих мирных жителей Светлодарска», — написал он в Telegram-канале.

Также отмечалось, что террористы били по городу дальнобойными ракетами иностранного образца. Какие именно типа боеприпасов использовались — не уточнялось.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России призвали ВСУ капитулировать и повернуть оружие против киевского режима.