Камила Валиева сообщила о перенесенном разрыве сетчатки глаза

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Из-за проблем со зрением фигуристка была вынуждена снизить спортивные нагрузки.

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Камила Валиева сообщила о том, что перенесла разрыв сетчатки глаза. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что о проблеме спортсменка узнала во время прохождения диспансеризации 16 августа. С того времени она уже дважды прошла процедуру лазерной коагуляции.

Из-за болезни глаза Валиева была вынуждена снизить нагрузки. Спортсменка очень хочет поскорее восстановиться и снова начать показывать высокие результаты на радость поклонникам фигурного катания.

Валиева победила в турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае. После этого появилась информация о том, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года — положительная. Дело российской фигуристки расследовало РУСАДА, но из-за того, что вердикт долго не выносили, WADA передало его в суд.

Агентство настроено агрессивно. Там отмечают, что в рамках апелляции будут добиваться аннулирования всех результатов Валиевой с 25 декабря 2021 года и дисквалификации спортсменки на четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко.