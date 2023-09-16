Водитель иномарки сбил двоих мужчин, стоявших на дороге после ДТП в Москве

Фото: Прокуратура Москвы / ТАСС

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Что произошло с потерпевшими и где они сейчас?

Жесткое ДТП произошло вскоре после аварии в центре Москва. Как стало известно 5-tv.ru, водитель иномарки сбил двоих мужчин, вышедших на дорогу после столкновения их авто.

На эксклюзивных кадрах видны следы повреждений. Известно, что после второго ДТП мужчин буквально раскидало в стороны на несколько метров.

По предварительным данным, травмы, требующие немедленного вмешательства врачей, получил лишь один из пострадавших. Его пришлось госпитализировавть.

Детали случившегося уточняются. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль сгорел дотла посреди моста в Санкт-Петербурге.