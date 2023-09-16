Водитель иномарки сбил двоих мужчин, стоявших на дороге после ДТП в Москве
Фото: Прокуратура Москвы / ТАСС
Что произошло с потерпевшими и где они сейчас?
Жесткое ДТП произошло вскоре после аварии в центре Москва. Как стало известно 5-tv.ru, водитель иномарки сбил двоих мужчин, вышедших на дорогу после столкновения их авто.
На эксклюзивных кадрах видны следы повреждений. Известно, что после второго ДТП мужчин буквально раскидало в стороны на несколько метров.
По предварительным данным, травмы, требующие немедленного вмешательства врачей, получил лишь один из пострадавших. Его пришлось госпитализировавть.
Детали случившегося уточняются. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль сгорел дотла посреди моста в Санкт-Петербурге.