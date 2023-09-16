Эрдоган инициировал четырехстороннюю встречу по Карабаху: что дальше

Фото: www.globallookpress.com / President Of Russia

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Президент Турции очень заинтересован в теме урегулирования конфликта в регионе. Но каковы условия?

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением организовать четырехстороннюю встречу по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает телеканал TRT.

«Мы предлагаем провести четырехстороннюю встречу при участии президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, меня и премьер-министра Армении Никола Пашиняна», — заявил Эрдоган во время очередной пресс-конференции.

На днях президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что армяно-азербайджанский конфликт, который затрагивает статус Нагорного Карабаха, решен «и это решение сегодняшнего армянского руководства».

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Очередной виток эскалации армяно-азербайджанского конфликта произошел 27 сентября 2021 года. Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить боестолкновения и сесть за стол переговоров.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении боестолкновений в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях и производят обмен военнопленными. В непризнанную республику введен российский миротворческий контингент. Вскоре в регионе снова начались волнения. Исторически противоборствующие стороны начали конфликтовать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Москва работает с Баку и Ереваном над вариантами решения по Лачинскому коридору.