Горняков сразу нескольких шахт Кузбасса эвакуируют из-за замыкания
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
На месте работают экстренные службы.
Горняков сразу нескольких шахт Кузбасса эвакуируют из-за замыкания. Об этом сообщили Интерфаксу представители экстренных служб, которые уже работают на месте.
Информации о возможных пострадавших пока не поступало. Детали случившегося уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что под землей в Донецке оказались заблокированы 59 шахтеров. Электричество перестало поступать на четыре шахты в ДНР из-за повреждения питающей линии.