Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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На месте работают экстренные службы.

Горняков сразу нескольких шахт Кузбасса эвакуируют из-за замыкания. Об этом сообщили Интерфаксу представители экстренных служб, которые уже работают на месте.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало. Детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под землей в Донецке оказались заблокированы 59 шахтеров. Электричество перестало поступать на четыре шахты в ДНР из-за повреждения питающей линии.