Больше не по пути: владелец серых танкеров прекратит возить российскую нефть

Фото: www.globallookpress.com / Craig Lovell

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В норвежско-швейцарской компании заявили, что «окно для российской нефти закрылось».

Компания Fractal Shipping, десятки судов которой с 2022 года перевозили российскую нефть и нефтепродукты, заявила, что сворачивает это направление деятельности. Об этом пишет EADaily.

Свое решение в компании объяснили тем, что стоимость сырья превышает потолок цен «большой семерки», а объемы перевозки и ставки фрахта стали меньше. В связи с этим в руководстве Fractal Shipping заявили, что теперь, когда «окно для российской нефти закрылось», они стремятся к более традиционному бизнесу в Индии, Турции и Персидском заливе.

В компании отметили, что лимит цен начал нарушаться в начале июля. Сейчас танкеры Fractal Shipping продолжают перевозить некоторые российские нефтепродукты, которые все еще торгуются ниже ценовых пределов. По данным автоматической идентификационной системы (АИС) судов, из 28 танкеров Fractal Shipping пять находятся на маршрутах по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов. При этом на пике компания использовала половину своих судов для транспортировки российского сырья из Балтийского моря в северный Китай.

Компания Fractal Shipping считается норвежско-швейцарской, однако ее танкерный бизнес ведет подразделение в Дубае, а конечные собственники засекречены. Известно лишь, что менеджмент в компании европейский.

Серыми танкерами называют суда по перевозке санкционной нефти, которым исполнилось более 15 лет и собственники которых неизвестны.

Ранее 5-tv.ru писал, что польский юрист Томаш Влостовский заявил о дестабилизации международной отрасли энергоносителей в случае полного исчезновения российской нефти с мировых рынков.