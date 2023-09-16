Умирали в муках: тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома

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В убийстве новорожденных подозревают их 20-летнюю мать и ее отца.

Тела троих новорожденных детей нашли в подвале дома в населенном пункте Черники на территории Поморского воеводства в Польше. Об этом сообщает портал WYDARZENIA w INTERIA.

Уточняется, что в рамках возбужденного уголовного дела задержаны два человека. Среди них 20-летняя женщина, предположительно, мать погибших детей. Ей предъявлено обвинение в убийстве. Также задержан ее 54-летний отец.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские и прокуроры из Гданьска, которые выясняют обстоятельства гибели детей с помощью 3D-сканера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о многодетной матери из Брянска, которая в течение нескольких лет убивала женщин и заживо закапывала рожденных ими детей. На похороны своих жертв убийца приходила в черной вуали. Позже выяснилось, что так она чтила память убитых ею младенцев.