Армия РФ уничтожила два МиГ-29 и три Су-25 ударом по аэродрому Долгинцево

Фото: www.globallookpress.com / Nina Liashonok

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Боевую задачу выполнили на отлично: какие цели впереди?

Армия России уничтожила пять украинских самолетов одним ударом по аэродрому Долгинцево. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив что все происходило в районе города Кривой Рог под Днепропетровском.

Отмечалось, что речь идет о трех вражеских штурмовиках Су-25 и двух истребителях МиГ-29.

«В период с 9 по 16 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — подчеркивалось в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные беглым огнем начали «выжигать» позиции ВСУ. Пособники киевского режима несут серьезные потери. Активные боевые действия ведутся сегодня на белогоровском направлении