«Врачи-волшебники»: стало известно о состоянии Игоря Николаева

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артист похвалил врачей. Что с ним сейчас и где он вообще?

Народный артист России Игорь Николаев вышел на связь из больницы. Его, вероятно, ждет серьезная операция на сердце. Об этом сообщает «МК».

Накануне, 15 сентября, стало известно о срочной госпитализации Николаева. Издание отмечает, что источник сегодня, 16 сентября, разговаривал с композитором по телефону, и он сказал, что с ним все в относительном порядке, «врачи-волшебники подлатали».

Также сообщается, что, несмотря на купирование сердечного приступа, остро встал вопрос о еще одной и более серьезной операции на сердце, в этот раз — шунтировании. Из медучреждения певец не выписан и должен в ближайшие дни, по всей видимости, принять решение не только об операции, но и серьезных изменениях в образе жизни и подкорректировать любимые привычки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростове отменили концерт попавшего в реанимацию Игоря Николаева.