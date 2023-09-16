«Это крах»: Зеленскому сообщили неутешительные новости

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Природа, по соображениям Киева, должна внести свои коррективы в тактику ведения боя.

Армия Украины во что бы то ни стало старается дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой крах. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

По словам морпеха, после краха контрнаступления «черная полоса» войск Украины только продолжилась. Теперь и в Киеве верят, что от окончательного поражения страну спасет только чудо или природный катаклизм.

«Украина несет невосполнимые потери. Рано или поздно ее ждет крах. Думаю, сейчас украинцы всеми силами пытаются держать свое контрнаступление на плаву до начала сезона грязи, когда можно будет заморозить боевые действия», — выразил он свое мнение.

Риттер отметил, что такая тактика несет в себе большие риски для ВСУ: пока бойцы находятся в ожидании «лучшего времени», российские солдаты демонстрируют настрой и мастерство. К тому же, российская сторона с высокой долей вероятности не согласится замораживать боевые действия, а значит, украинскую армию ждет конец, считает Риттер.

«ВСУ истощат свои резервы к концу октября», — поделился бывший разведчик.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы нанесли фланговый удар по позициям ВСУ.