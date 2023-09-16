«Жить надо с азартом»: Лолита поделилась редким семейным видео с моложавой мамой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

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Певица и сама не прочь открыть для себя секрет вечной жизни.

В ноябре певица Лолита Милявская отметит 60-летие. А кто даст? И сегодня артистка не выглядит на цифры в паспорте. В многочисленных интервью вокалистка неоднократно отмечала, что не переживает из-за своего возраста, но, как и многие коллеги, мечтает открыть для себя секрет вечной жизни.

Одной из тех, кто точно знает, как сохранить молодость, стала мама Милявской. В личном микроблоге певица опубликовала редкое видео, на котором показала возрастную родственницу. Непринужденный разговор о возрасте вряд ли мог бы оставить кого-то равнодушным!

«Жить надо с азартом! А ты ж у меня самая азартная», — отвесила Милявская комплимент дорогому человеку.

Трогательная беседа состоялась во время посиделок к ресторане. При свете вечерних огней фанаты могли в деталях рассмотреть внешность мамы певицы. Не так давно женщине исполнилось 80 лет, но Алла Никифорова выглядит и чувствует себя на пару десятков лет моложе.

Примечательно, что Милявская вот уже на протяжение многих лет следует заветам мамы. За время карьеры на сцене Лолита успела запомниться головокружительными выходками и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лолита на самом деле оценивает свой возраст.

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