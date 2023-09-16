Мертвого новорожденного ребенка нашли на лодке с мигрантами у острова Лампедуза

Фото: www.globallookpress.com / Roberto Monaldo.Lapress

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Европейцы столкнулись с первыми последствиями миграционной политики.

Жуткий случай, произошедший в Италии с участием крошечного ребенка беженки, потряс всю Европу. Тело крошечного ребенка в лодке с мигрантами полицейские обнаружили у берегов Лампедузы.

Спустя три дня после того, как местные власти официально объявили режим ЧС в стране из-за наплыва мигрантов, ситуация достигла своего апогея. Многие из тех, кто покинул свою малую родину, не смогли попасть на территорию Италии и буквально вынуждены были дрейфовать в открытом море.

Долгое ожидание закончилось настоящей трагедией: прямо на лодке умер новорожденный ребенок, сообщают «Известия».

Что именно стало причиной гибели малыша, еще предстоит выяснить правоохранительным органам. Мать ребенка тут же доставили в больницу: ее состояние оценивается как тяжелое. Сколько времени женщина и ребенок продрейфовали в открытой воде, еще предстоит выяснить силовикам.

Ранее 5-tv.ru писал, что на итальянской Лампедузе объявили режим ЧС объявили из-за тысячи мигрантов.