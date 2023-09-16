В российских школах внедрили платформу для дистанционного обучения «Сферум»

Фото: 5-tv.ru

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В чем ее принципиальное отличие от существующих аналогов?

Уйти в онлайн могут школьные уроки и даже родительские собрания. Все благодаря новой российская разработке, пришедшей на смену зарубежным видеочатам. Платформа «Сферум» учитывает все потребности образовательных учреждений, там даже можно пересадить учеников, хоть и не буквально. О замене традиционного формата речь не идет, но без современных методов уже точно не обойтись. Корреспондент РЕН ТВ Виктория Жильцова продолжит.

«Лес рук», — сообщает учителю окно на экране ноутбука. Так выглядит школьный урок XXI века: часть учеников в классе, часть подключена по видеосвязи.

Заниматься из дома тоже можно активно: вместо меловой доски — доска интерактивная. А домашнее задание учитель напишет в чате, чтобы не забыли. Все это преподаватель биологии Александр Баранов делает на платформе «Сферум». Это полностью российский сервис от компании VK и Минпросвещения, созданный специально для школ.

«Для нас сейчас он более чем необходим, потому что мы одна из пилотных школ, которая реализует цифровые классы», — сказал Александр Баранов, учитель биологии и информатики, заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ СОШ № 27.

Впервые «Сферум» запустили еще два года назад. Разработчики создают его вместе с учителями — по их просьбам в этом году добавили ряд новых функций. Теперь во время видеозвонка учитель может поделить класс на пары и создать мини-комнаты, в которых школьники обсудят задание.

«Еще одна новинка — это возможность верифицированному учителю создавать информационные каналы. Можно делиться с ними какой-то информацией из жизни класса, школы», — рассказала руководитель отдела интеграции в «Сферуме» Ирина Белевская.

Что важно, платформа «Сферум» совершенно бесплатна и для простых пользователей, и для школ. Аналога ей нет, а задач она решает множество. К примеру, учитель истории Иван Хеорхе проводит родительские собрания онлайн.

«Это намного удобнее, чем звать всех в школу, потому что все люди работают», — заметил учитель истории и обществознания МБОУ «Гатчинская гимназия имени К. Д. Ушинского» Иван Хорхе.

За последние полтора года под давлением санкций ушло множество иностранных компаний. Тот же Zoom для видеоконференций запретил продавать лицензии в России. Не будет неожиданностью, если уйдут и известные мессенджеры, а «Сферум» — полностью наша разработка.

Это российское приложение избавляет от необходимости пользоваться зарубежными сервисами. К «Сферуму» подключились уже без малого 40 тысяч школ. Это почти все школы страны. Там платформу постепенно осваивают, уже сотни тысяч учителей и учеников проводят уроки по видеосвязи и общаются между собой.

«Я думаю, это вообще супер, потому что мы уже знакомы с платформой „ВКонтакте“. Очень красиво все сделано в плане дизайна и удобно», — отметила ученица 11 класса МБОУ СОШ № 27 Сабина Рахимова.

Преподавателей в приложении с этого года обозначают специальным значком в виде академической шапочки. Получить ее можно, только подтвердив статус учителя. Защищенность системы — одно из главных преимуществ. Лишних людей здесь не будет.

Сам «Сферум» — это не отдельное приложение, а функция, или, вернее сказать, режим VK- мессенджера, поэтому скачивать нужно именно его. Ну а здесь уже (в зависимости от профиля) — страницы «ВКонтакте» или «Сферума» (чаты) будут делиться на личные и школьные — те, что с преподавателями и одноклассниками. В удобном чате можно отправлять стикеры и записывать кружочки.

Пользоваться «Сферумом» могут и те, у кого никогда и не было странички «ВКонтакте». Так что если родители беспокоятся за безопасность ребенка, «Сферум» может работать изолированно от соцсетей.