Это сказка! В Петербурге представили новый фильм «По щучьему велению»

Фото: Кадр из к/ф «По щучьему велению», реж. Александр Войтинский, 2023 г.

Блокбастер выйдет в прокат уже совсем скоро! Какие сюрпризы подготовили режиссеры и сценаристы?

Кросс по пересеченной местности, но уже на печке увидели на деловом кинофоруме в Санкт-Петербурге. Там состоялась презентация новой отечественной ленты «По щучьему велению». Чтобы сделать любимую многими поколениями сказку по-настоящему живой, создатели обошлись минимумом компьютерной графики. Большую часть фильма отсняли в Сибири на берегах Иртыша. И даже актера на роль Емели нашли родом из этих мест, а вот образ Кощея, как выяснилось, таит в себе сюрпризы. Кинокритик РЕН ТВ Николай Никулин расскажет, какие.

Один из самых долгожданных проектов осени — без сомнений, фильм «По щучьему велению». Вот почему на деловом кинофоруме в Петербурге презентация картины вызвала большой интерес.

«Рейтинг ожидания 95%. Действительно, все очень нацелены. Актеры безумно любят сказки. Шепотом мне говорят: «Сказка это самый лучший жанр», — заметил режиссер Александр Войтинский.

Новая версия киносказки про Емелю в исполнении Никиты Кологривого — это праздник красок и живописных русских пейзажей. Сьемки проходили на живой природе и летом, и зимой под Тобольском на берегах Иртыша. Все в кадре красиво. И, конечно, костюмы, за которые отвечала художница Надежда Васильева.

Краеведы до сих пор спорят, где же Емеля поймал свою счастливую щуку. Но для сказки важно не столько конкретное место, сколько узнаваемость народного быта и жизни: деревянные избы и красоты земли русской, каких в фильме очень много.

Помимо съемок в Тюменской области с теремами, печкой и царским дворцом, декорации Царства Кощея были воздвигнуты в Петербурге, причем в стенах бывшего завода. Кощея сыграл Федор Лавров.

«Он, правда, не классического прочтения Кощей у нас получается. Он не злодейский злодей. Он справедливый, мрачный, но это все-таки взято из классики. Но он не антагонист главного героя, нет задачи его уничтожить, убить. Просто такой персонаж со своей судьбой», — сказал актер Федор Ларвов.

Емеля — герой народных сказок, которому посчастливилось и щуку поймать, и на печи прокатиться, а еще он намерен покорить сердце царской дочери. Босоногий Никита Кологривый в рубахе выглядит органично, ведь он сам вырос на берегах Иртыша.

«Он мечтатель. Он романтик. Тот человек из самой-самой глубинки без условий. Жизнь подарила ему шанс обрести эти условия и сравнить, к тому ли он стремится или все рядом, все уже есть. Тот же вопрос я себе задаю, будучи актером, каждый день», — заметил актер Никита Кологривый.

Продюсером проекта выступил Сергей Сельянов, под руководством которого выходили успешные киносказки — фильм «Конек-Горбунок» и серия мультфильмов про трех богатырей.

Здесь сделана ставка на предельную реалистичность: минимум компьютерной графики. И если щуку и кота Баюна пришлось нарисовать, то печь — настоящую –действительно заставили передвигаться. Чего не сделаешь ради кино.

12 сентября компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению». Картина выйдет в прокат 26 октября 2023 года при поддержке телеканала «Россия», телеканала СТС и Фонда кино.

В основе сюжета — классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

​​Над фильмом «По щучьему велению» работала большая часть команды сказочного блокбастера «Конек-Горбунок», вышедшего в прокат в 2021 году, ставшего суперхитом и собравшего в кинотеатрах более 1 миллиарда рублей.