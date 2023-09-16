МИД: Приговор суда Бостона россиянину Клюшину политически мотивирован

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Уголовное преследование россиянина обернулось дипломатическим конфликтом.

Итоговый приговор учредителя IT-компании «М13» Владиславу Клюшину вывел из себя Министерство иностранных дел. В приговор американского суда по делу российского предпринимателя назвали политически мотивированным и надуманным.

Напомним, в марте 2021 года бизнесмена арестовали в Швейцарии по запросу США: американские спецслужбы подозревали Клюшина в торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По итогам слушаний бизнесмену дали девять лет тюрьмы по делу о киберпреступлениях.

В официальном ведомстве РФ все случившееся назвали возмутительной провокацией, а обвинения — «полностью надуманными», сообщает РИА Новости.

«Расцениваем недавнее решение окружного суда в Бостоне приговорить российского гражданина Владислава Клюшина, признанного еще в феврале этого года присяжными виновным в кибермошенничестве, к девяти годам тюрьмы и многомиллионной компенсации как политически мотивированное», — заявили в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что система обвинения выстраивалась исключительно на гражданстве Клюшина, в то время как весомых доказательств у следствия не было. По итогу разбирательств, дипломаты потребовали от США предоставить осужденному возможность для беседы с представителями из России. Любые запреты, касающиеся официальных встреч, противоречат соблюдению законных интересов россиянина, подчеркнули там.

«Приговор Клюшину, отцу пятерых детей, который не пошел на сделку со следствием и получил за это многолетнее тюремное заключение, — еще один пример предвзятости и карательной направленности американской Фемиды, беспрекословно выполняющей откровенные политические заказы. Продолжим требовать от властей США прекращения правового произвола в отношении российских граждан», — подвели черту в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, почему россиянина Клюшина на самом деле экстрадировали в США.