Избиение в подарок: юную москвичку спустили с лестницы за желание постричься по купону

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Девушка пришла в салон за красивой стрижкой и ушла с синяками.

Юная москвичка решила обновить стрижку и покрасить волосы в одном из столичных салонов. Она записалась, будучи уверенной, что по купону ей сделают хорошую скидку. Однако вместо желанного преображения по выгодной цене девушка ушла с многочисленными синяками.

Для посетителя на общих основаниях услуги парикмахера –стилиста обошлись бы в 22800 рублей. Но у продуманной 16-летней клиентки был заветный купон, по которому вся эта красота стоила бы чуть больше четырех тысяч рублей.

Сначала администратор перенес запись на другое время. А когда девушка с мамой все-таки попали в салон, им начали грубить прямо на входе. Клиентку с купоном здесь явно не ждали. Так, разгорелся конфликт. В результате посетительниц избили и спустили с лестницы два взрослых мужика.

Пострадавшая написала заявление в полицию. По факту произошедшего начата проверка. Добавим, что отзывы посетителей данного салона в Интернете в основном плохие. Люди жалуются на унизительное отношение персонала и грубость.

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