«Дьявольское пламя»: раскрыты новые подробности жуткого пожара в Петербурге
В Петербурге вспыхнул ресторан BBQ
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo
На место после сигнала экстренно выехали службы спасения. Что было дальше?
В пресс-службе МЧС раскрыли новые подробности жуткого пожара в центре Петербурга. Напомним, пламя быстро вспыхнуло в одном из торговых центров в городе и быстро охватило 2000 квадратных метров.
В эпицентре пожара оказался местный популярный ресторан, а также зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек. Пока очевидцы ожидали прибытия спасателей, огонь буквально уничтожал постройку: за считанные несколько минут огонь перекинулся на новую территорию.
По словам испуганных прохожих, картина была настолько ужасающей, что казалось, будто прямо перед ними разворачивается дьявольское пламя, передает Mash.
В ходе тушения пожара из зоомагазина спасатели эвакуировали несколько клеток с грызунами. Спасти всех животных пожарным не удалось.
Сейчас, по предварительной информации, пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших уточняются. Всего на месте ЧП работают 15 пожарных и три единицы техники.