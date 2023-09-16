Льготную ипотеку для «вторички» предложили ввести в Госдуме

Фото: Олег Елков / ТАСС

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Большинство российских городов не подпадает под действие программы. Есть другие варианты?

Действующая сегодня льготная ипотека в России распространяется только на новостройки, из-за чего жители большинства городов не могут ею воспользоваться. На этих территориях можно рассмотреть возможность субсидий при покупке жилья на вторичном рынке. Об этом в беседе с URA.RU сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

По мнению Алексеенко, наряду с развитием ипотеки нужно решать проблемы строительства во всех городах, не только в городах-миллионниках. Не хватает также мер стимулирования застройщиков для строительства на других территориях, чтобы был гарантированный сбыт.

«Где-то нужно распространить ипотеку на вторичку по территориальной привязке, чтобы нивелировать проблему оттока населения, создавать возможности людям покупать недвижимость. Если ничего не строится, льготная ипотека направлена только на новостройки, то многие в большинстве городов отрезаны от этих программ, а там точно так же есть люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», — подчеркнул депутат.

Алексеенко добавил, что программа льготной ипотеки должна стать более адресной и социально-экономически обоснованной. Также он предложил создавать ипотечный конструктор. Нужно все грамотно выстроить, чтобы избежать опустынивания территорий городов, обеспечить демографические позитивные изменения. При этом ипотечный кредит не должен быть большой обузой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России резко выросло число ипотечных сделок.