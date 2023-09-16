Пальто в сторону: синоптики предупредили о приближении теплого циклона

Синоптик Вильфанд: в Москве потеплеет до 23 градусов Подробнее на РБК: https:/

Фото: Сергей Булкин / TACC

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Прощаться с хорошей погодой жители региона явно поспешили.

На грядущей неделе в Москву и Подмосковье придет теплый циклон, температура повысится до 23 градусов. Облачность и резкое падение температуры на выходных будет исключительно временным явлением. Об этом Интерфаксу сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

После ночных заморозков с ночи воскресенья на утро понедельника в Москву и область придет потепление. Уже к среде дневная температура повысится до 23 градусов, обойдется без дождя.

Во второй половине недели в столице станет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Дневные температуры будут колебаться от 17 до 21 градусов, что на 4-5 градусов выше нормы в сентябре. Ночью будет сохраняться комфортная температура: столбик термометра не упадет ниже 10 градусов.

Чуть раньше москвичей предупредили о первых заморозках. Синоптики уточнили, что резкое похолодание ждет жителей некоторых регионов уже на выходных.

Ранее 5-tv.ru писал, какие регионы и когда ждет аномальное потепление в сентябре.