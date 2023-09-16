Ким Чен Ын и Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота во Владивостоке: главное

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министр обороны России показал лидеру КНДР гордость отечественного флота.

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын прибыл на фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота, что пришвартован в бухте Улисс. Сопровождал политического лидера министр обороны России Сергей Шойгу.

Прямо с порога высокопоставленных гостей встретил капитан судна, Сергей Меркулов. Ким Чен Ыну провели экскурсию по палубе, а главнокомандующий Военно-Морским флотом России, адмирал Николай Евменов детально проинформировал восточного гостя о характеристиках корабля и противолодочного вооружения.



Для Ким Чен Ына подобная экскурсия стала не первой с момента визита в Россию, но определенно произвела впечатление. До этого корейский лидер уже успел побывать на приморском аэродроме Кневичи, а еще чуть ранее политику показали самолеты стратегической авиации.

По итогам встречи лидер КНДР Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных посетителей фрегата «Маршал Шапошников» во Владивостоке и получил в подарок модель боевого корабля.

В России и мире «Маршал Шапошников» известен своим устройством. Мощь плавучего средства основана на четырехтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбометах РБУ-6000. Изначально построенный в середине 1980-х годов как большой противолодочный корабль проекта 1155, несколько лет назад прошел глубокую модернизацию, в ходе которой на него было установлено современное вооружение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын лично оценил российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160.