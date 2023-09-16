По позициям ВСУ под Купянском нанесен мощный авиаудар

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Взрывы слышны между Калиновом и Голубовкой, а также недалеко от Песчаного.

Армия России нанесла мощные авиационные удары по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на украинский Telegram-канал.

Ряд сильных взрывов был слышен между Голубовкой и Калиновым, а также недалеко от Песчаного, все населенные пункты располагаются в Купянском районе. На этих позициях находились пункты дислокации трех механизированных бригад ВСУ — 41-й, 14-й и 88-й.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Киеве не видят смысла в продолжении контрнаступления ВСУ.