По позициям ВСУ под Купянском нанесен мощный авиаудар
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Взрывы слышны между Калиновом и Голубовкой, а также недалеко от Песчаного.
Армия России нанесла мощные авиационные удары по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на украинский Telegram-канал.
Ряд сильных взрывов был слышен между Голубовкой и Калиновым, а также недалеко от Песчаного, все населенные пункты располагаются в Купянском районе. На этих позициях находились пункты дислокации трех механизированных бригад ВСУ — 41-й, 14-й и 88-й.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Киеве не видят смысла в продолжении контрнаступления ВСУ.
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