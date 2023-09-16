В центре Санкт-Петербурга огонь охватил ресторан
Дарья Евстрахина 379 0
В центре Санкт-Петербурга в ресторане случился пожар
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Фото, видео: 5-tv.ru
Пожар произошел во Фрунзенском районе города.
В центре Санкт-Петербурга огонь охватил ресторан. Кадрами с места событий делится 5-tv.ru.
Пожар произошел во Фрунзенском районе города - на пересечении улицы Бухарестской с проспектом Славы. По предварительной информации, заведение находится небольшом торговом центре. В данный момент пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.
Все обстоятельства уточняются.