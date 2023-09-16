Глава Роскосмоса раскрыл причину крушения станции «Луна-25»

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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В данный момент существует около 16 версий, из них 11 уже проверены.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов раскрыл причину крушения автоматической межпланетной станции «Луна-25» — акселерометры не передали нужную информацию для выключения двигателя.

«Основная причина аварии подтверждена — это то, что корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометров», — рассказал Борисов.

Вследствие этого, акселерометры не включились, а они должны были показывать изменения скорости станции. В данный момент в причинах крушения активно разбирается специальная комиссия, из 16 существующих версий, 11 уже проверены.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что космический корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к МКС.