Байден встретится с Зеленским на следующей неделе 15 сен, 23:48 Дарья Евстрахина 8 Салливан: Байден примет Зеленского в Белом доме 21 сентября

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Последний раз два президента встречались полгода назад. С чем может быть связан этот диалог?