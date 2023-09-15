Байден встретится с Зеленским на следующей неделе

Дарья Евстрахина 8 0

Салливан: Байден примет Зеленского в Белом доме 21 сентября

Байден встретится с Зеленским на следующей неделе

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Последний раз два президента встречались полгода назад. С чем может быть связан этот диалог?

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 сентября. Этой информацией поделился помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова приводит агентство ТАСС.

«Президент Байден вернется из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы принять в четверг в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского», — сообщил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США разрешили Украине выбирать цели для ударов.

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