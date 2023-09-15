Байден встретится с Зеленским на следующей неделе
Салливан: Байден примет Зеленского в Белом доме 21 сентября
Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia
Последний раз два президента встречались полгода назад. С чем может быть связан этот диалог?
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 сентября. Этой информацией поделился помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова приводит агентство ТАСС.
«Президент Байден вернется из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы принять в четверг в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского», — сообщил политик.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США разрешили Украине выбирать цели для ударов.