Комический корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к МКС

Фото: Бережная Наталья / ТАСС

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Сегодня днем ракета стартовала с космодрома Байконур.

Космический корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сегодня днем ракета стартовала с космодрома Байконур. На борту судна двое россиян — космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко, а также их коллега американка — Лорал О’Хара.

Цель миссии в том, чтобы доставить на станцию специальные грузы, масса которых составляет около 120 килограммов. Среди них есть и специальная аппаратура для ведения видеосъемки, различные расходные материалы и накопители информации.

Ранее 5-tv.ru показал видео, как стартовавшая с Байконура ракета вывела «Союз МС-24» на околоземную орбиту.