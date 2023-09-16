«Ты теперь чужая невеста»: Саша Бортич развеселила брошенную Стасю Милославскую

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывший бойфренд актрисы Александр Петров «освободился» лишь в середине лета, а в сентябре уже повел под венец новую девушку.

Актриса Саша Бортич знает идеальный рецепт поддержки брошенной подруги — белое свадебное платье и черный юмор. Она необычным образом подбодрила Стасю Милославскую после ее расставания с Александром Петровым. Да непростого расставания, а усугубленного женитьбой артиста на случайной знакомой после того, как бывшая ждала предложения руки и сердца четыре года.

Коллеги Петрова, очевидно, не меньше поклонников шокированы его поступком. Летом в сети еще появлялись его романтические фото с Милославской. Они встречались с 2019 года, публично обсуждали планы на дальнейшую, уже семейную жизнь, актриса не скрывала, что хочет замуж за своего избранника. И вдруг… Петров сообщает о походе в ЗАГС с молоденькой брюнеткой, которую встретил на улице.

Подруга Милославской Кристина Асмус не стала скрывать разочарования в Петрове. В личном блоге она предложила его покоиться с миром, написав «Друг, R.I.P.» на черном фоне. Бортич не стала обращаться к обманувшему надежды подруги актеру. Вместо этого надела свадебное платье, размазала черную тушь по лицу и поехала в Театр Ермоловой, где Милославская репетировала спектакль.

«Ты теперь чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь», — спела Саша раскрасневшейся от смеха подруге.

Петров тем временем не стесняется делиться радостью. Он пишет о неожиданности чистого и светлого чувства и обещает юной супруге пышный праздник с пресловутым белым платьем через три месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о молодой жене Петрова.