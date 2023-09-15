Еврокомиссия разрешила поставки украинского зерна

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тем самым, она проигнорировала просьбу четырех стран Евросоюза.

Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. Соответствующее заявление сделано на официальном сайте. Также Киеву дали ответственность по созданию комплекса мер с целью не допустить скачков размера поставок сельскохозяйственной культуры в страны Европы.

«ЕК проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня. ЕК будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают», — сказано в заявлении.

Румыния, Польша, Венгрия и Словакия ранее обращались с просьбой оставить эмбарго вплоть до конца 2023 года. Эти четыре страны считают, что снятие запрета сильно ударит по их сельскому хозяйству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в ЕС не могли определиться со злаками с Украины.