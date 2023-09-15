В Киеве не видят смысла в продолжении контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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По мнению украинского политолога, если никаких результатов не было за месяц, то их и не будет дальше.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже могут не совершать наступательных действий, потому что это бессмысленно. Об этом в интервью на платформе YouTube сообщил киевский политолог Вадим Карасев.

Дело в том, что в общевойсковом формате активное контрнаступление обязано дать хоть какой-то результат за месяц. Если за 30 дней его не было, то его уже и не будет.

«Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно», — сообщил Карасев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе назвали причины провала контрнаступления ВСУ.