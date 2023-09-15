Стартовавшая с Байконура ракета вывела «Союз МС-24» на околоземную орбиту
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Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru i.i.sivokhin Билд-редактор Открыть сайт Выход
На борту космического судна двое россиян и одна американка.
Космический корабль «Союз МС-24» вышел на околоземную орбиту, его вывела ракета «Союз-2.1а», которая ранее днем стартовала с космодрома Байконур. На борту космического судна находятся двое россиян — Николай Чуб и Олег Кононенко, а также американка Лорал О’Хара. Корреспондент Кирилл Воробьев поделился кадрами с места событий.
«Даже здесь, на расстоянии двух километров, мы чувствуем эту мощь», — поделился журналист.
Стыковка со станцией должна произойти в 21:56 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что «Союз МС-24» доставит на МКС новый международный экипаж.