Источник: Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

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С какой целью он находится сейчас за рубежом?

Сергей Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации российского оборонного ведомства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечалось, что визит не носит официального военного характера. Напротив, это якобы является межправительственной встречей.

«В ходе [встречи] предлагают системы вооружения», — отмечал источник.

Спикер также заметил, что на встрече сейчас присутствуют высокопоставленные офицеры. Сообщается, что они сами применяли предлагаемое оружие в зоне проведения спецоперации. Также, со слов источника, Суровикин находится в Алжире в качестве почетного гостя и не более того.