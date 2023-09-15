Как понять, что ваш телефон прослушивают?

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Эксперт рассказал о признаках, которые позволят вычислить стороннее вмешательство в вашу жизнь.

Распознать, что ваш телефон прослушивается, можно по ряду признаков. Об этом агентству «Прайм» рассказал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, заподозрить, что на смартфон установлено прослушивающее оборудование, можно, если в нем стали появляться приложения, которые вы не устанавливали. Для этого рекомендуется регулярно проверять, какие программы работают. Кроме того, признаком может быть то, что телефон начинает самостоятельно включаться или выключаться, а также перегреваться, когда вы им не пользуетесь.

«Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается-выключается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки. Телефон перегревается, когда вы его не используете, — бывают из-за батарейки, из-за программного обеспечения подобные проблемы, — но если вы его не трогаете, то, по идее, он должен быть нормальной температуры», — заметил Кусков.

Он добавил, что прослушивание телефона может быть двух видов: легальное и нелегальное. Первое осуществляется по решению суда или иных инстанций и ведется органами МВД и ФСБ. Второй вид делается без ведома владельца, за ним чаще всего стоит частная инициатива: мужа, жены, бизнес-конкурента.

Чтобы обезопасить свой смартфон, можно установить специальную программу, которая будет мониторить телефон на предмет такого вмешательства, советует аналитик. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись в сервисный центр.

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