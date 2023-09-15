«Так сложилась жизнь»: звезде фильма «Нечаянная любовь» ампутировали ногу

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Александр Галевский пока не может выйти на улицу без посторонней помощи.

Актер театра и кино Александр Галевский потерял ногу. Об этом 81-летний заслуженный артист РСФСР рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам Александра Михайловича, сейчас у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Медики ампутировали левую ногу, и теперь он передвигается по квартире на инвалидной коляске.

«Это произведет такое очень глубокое грустное впечатление, когда увидите меня сегодня. Я не в форме, я безногий. Так сложилась жизнь», — делится Александр Галевский.

Актер рассказывает, что скоро обзаведется специальным протезом, который поможет ему передвигаться без коляски. За ним ухаживает сын, который приходит несколько раз в неделю, также помогает домработница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что появились подробности смерти дочери Михаила Ульянова. Дочь «ворошиловского стрелка» была найдена мертвой в своей квартире вечером 14 сентября.